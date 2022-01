Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste de l'OM veut rejoindre le Barça !

Publié le 25 janvier 2022 à 9h00 par B.L. mis à jour le 25 janvier 2022 à 9h10

En quête d'un latéral gauche pour seconder Jordi Alba, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Nicolas Tagliafico. L'Argentin pousserait en coulisses pour quitter l'Ajax Amsterdam et rejoindre le Barça.

Xavi chercherait à renforcer le côté gauche de la défense du FC Barcelone cet hiver. Par conséquent, le Barça aurait ciblé Nicolas Tagliafico, joueur de l'Ajax Amsterdam. En conférence de presse dimanche dernier, Erik Ten Hag, l'entraîneur du club néerlandais, n'avait pas caché son agacement sur la situation de l'Argentin : « S'il y a des négociations avec le Barça pour Nicolas Tagliafico ? Je ne sais rien à ce sujet. (Marc) Overmars ne m'en a pas informé et il m'informe toujours quand c'est le cas. Si je laisserai partir Nicolas Tagliafico en cas d'offensive du Barça ? Arrêtons ça... tous ces 'et si'... (Eh bien, vous pouvez vous attendre à plus de cela la semaine prochaine...) Vous n'avez rien d'autre à faire ? (Non, pas vraiment) Non ? Eh bien moi, si. » De son côté, Nicolas Tagliafico aurait déjà pris sa décision quant à son avenir avec l'Ajax Amsterdam.

Tagliafico pousse pour rejoindre le Barça