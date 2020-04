Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet international espagnol annonce avoir recalé le Barça !

Publié le 19 avril 2020 à 22h20 par La rédaction

Élement indispensable du FC Valence, Dani Parejo a révélé qu’il avait choisi de recaler le FC Barcelone qui s’intéressait à son profil afin de rester fidèle aux pensionnaires du stade de Mestalla.