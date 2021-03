Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Koeman livre les dessous de son départ !

Publié le 1 mars 2021 à 21h30 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone s’est séparé de nombreux joueurs parmi lesquels Nelson Semedo. Aujourd’hui à Wolverhampton, le Portugais est d’ailleurs revenu sur son départ.

Vivement touché par la crise financière provoquée par le coronavirus, le FC Barcelone a dû renflouer les caisses l’été dernier. Pour cela, le club catalan s’est séparé de certains joueurs à gros salaire ou à forte valeur marchande. Cela a notamment été le cas de Nelson Semedo. Alors que le Portugais, pointé du doigt suite à débâcle contre le Bayern Munich, ne faisait plus vraiment l’unanimité au Barça, il a ainsi été placé sur la liste des transferts. Et au final, Semedo a été transféré à Wolverhampton contre près de 40M€, bonus compris.

« Ils m’ont expliqué qu’ils avaient certains problèmes économiques »