Mercato - Barcelone : Cet attaquant fait une révélation sur son transfert avorté au Barça !

Publié le 28 mars 2020 à 0h30 par D.M.

En janvier 2019, Carlos Vela aurait été tout proche de rejoindre le FC Barcelone, mais le transfert n’a jamais vu le jour. L’attaquant de Los Angeles FC est revenu sur les raisons de cet échec.

Arrivé en MLS en 2018, Carlos Vela s’est révélé comme un élément indiscutable du Los Angeles FC. L’attaquant a notamment mené son équipe vers la finale du championnat américain en 2019 (perdu face aux Seattle Sounders). Une année au cours de laquelle Carlos Vela aurait pu changer d'air et rejoindre la Catalogne. En effet, le Mexicain de 31 ans était sur les tablettes du FC Barcelone en janvier 2019 et un transfert aurait été tout proche d’être bouclé. Mais cette opération n’a jamais vu le jour et le club catalan a finalement jeté son dévolu sur Kévin-Prince Boateng. Interrogé sur l’intérêt du FC Barcelone, Carlos Vela est revenu sur les raisons de cet échec..

« Le club de Los Angeles FC ne m'a pas laissé partir »