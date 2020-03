Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien du Barça qui ouvre la porte à un retour !

Publié le 10 mars 2020 à 1h30 par D.M.

Formé au FC Barcelone, Marc Bartra a quitté le club catalan en 2016. Mais le joueur du Betis ne ferme pas la porte à un retour.

Agé de 29 ans, Marc Bartra fait aujourd’hui les beaux jours du Betis Séville. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur s’épanouit au sein du club sévillan. Pourtant, le joueur espagnol aurait pu porter les couleurs du FC Barcelone. Marc Bartra a été formé et a fait ses classes au sein de la formation blaugrana avant de changer d'air et de rejoindre le Borussia Dortmund en 2016. Pourtant, près de quatre ans après son départ, Marc Bartra n’exclut par un retour au sein du FC Barcelone.

« Je n'ai jamais fermé les portes à un retour au Barça »