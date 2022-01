Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est terminé pour Xavi dans ce dossier à 0€ !

Publié le 4 janvier 2022 à 10h30 par G.d.S.S. mis à jour le 4 janvier 2022 à 10h35

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’Ajax Amsterdam, André Onana était courtisé par le FC Barcelone, mais c’est finalement l’Inter Milan qui va rafler la mise avec le gardien camerounais.

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le collimateur du FC Barcelone qui envisageait de le récupérer libre au terme de son contrat avec l’Ajax Amsterdam en juin prochain, André Onana (25 ans) ne manquait pas de courtisans sur le marché des transferts ! Et malgré l’intérêt annoncé de Xavi pour le gardien camerounais qui symbolisait une excellente affaire en cette période délicate sur le plan financier pour le Barça, Onana a opté pour une autre destination…

Onana s’engage avec l’Inter Milan