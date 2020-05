Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage qui en dit long sur le retour de Guardiola !

Publié le 15 mai 2020 à 7h30 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a récemment ouvert la porte à un retour de Pep Guardiola à la tête de l’effectif blaugrana. Cependant, cette déclaration aurait un intérêt politique plutôt qu'un réel besoin sportif. Explications.

Au printemps 2021, le FC Barcelone va avoir un nouvel homme fort à la tête du club. En effet, les élections présidentielles auront lieu à ce moment de l’année et Josep Maria Bartomeu va céder sa place de président. Victor Font et Joan Laporta semblent être les deux candidats les plus aptes à remporter les élections. Font a fait état de sa volonté de donner les rênes de l’effectif à Xavi Hernandez, ancienne gloire du Barça . Pour sa part, l’ancien président du FC Barcelone a misé sur un autre profil qui a fait ses preuves en tant qu’entraîneur chez les plus grands clubs et surtout en Catalogne. « Ce serait vraiment génial de faire revenir Pep (Guardiola), mais aujourd’hui il est à City et c’est une décision qui lui revient ». Voici le message que Joan Laporta livrait dernièrement à TV3. Mais tout cela ne serait qu’un coup politique pour obtenir les voix des socios pour l’élection.

Laporta essaierait de remporter la majorité des voix des socios grâce à Guardiola