Mercato - Barcelone : Ce que prouve la relance du projet Neymar

Publié le 17 mars 2020 à 15h30 par La rédaction

La validation par la direction blaugrana d’une relance du projet Neymar permet d’en tirer certaines conclusions.

A partir du début du mois de février, les médias espagnols ont annoncé que le FC Barcelone avait acté la décision de rouvrir le dossier Neymar dans l’optique de la fin de saison. Selon la presse ibérique, le président Bartomeu a validé cette relance afin de satisfaire Lionel Messi et de le convaincre du projet sportif du club.

La preuve que le Barça craint vraiment un départ de Messi…