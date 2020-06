Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce club de Serie A qui «rêve» de Lionel Messi !

Publié le 7 juin 2020 à 12h00 par H.G.

Lionel Messi a des fans inconditionnels dans toute l’Europe. Et parmi ceux-ci figurent le président d’une écurie de Serie A, qui n’a pas caché que son rêve impossible à atteindre était de réussir à attirer La Pulga dans son club.

Bien que sa carrière ne soit pas encore terminée, on peut d’ores et déjà le dire : Lionel Messi aura marqué l’histoire du FC Barcelone, et plus largement celle du football en faisant tomber un à un de nombreux records. Aux yeux de certains, au-delà d’être le meilleur joueur au monde, celui qu’on surnomme La Pulga est tout simplement le meilleur joueur de tous les temps. Après avoir réalisés de nombreux exploits avec le Barça au fil des années, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a séduit une large majorité des observateurs du monde du football, aussi bien en Espagne que dans le reste du monde. Et forcément, bien que cela soit impossible à réaliser pour beaucoup de clubs, de nombreux président d’écuries rêveraient d’attirer Lionel Messi dans leurs rangs.

« Messi est le rêve le plus fort de tous »