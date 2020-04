Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce profil de renom qui ferme la porte au Barça…

Publié le 29 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour venir y occuper le poste d’entraîneur, Ronald Koeman a laissé entendre qu’il ne viendrait pas au sein du club catalan dans un avenir proche.

Malgré sa nomination en cours de saison pour venir succéder à Ernesto Valverde, Quique Sétien ne semble pas assuré de rester bien longtemps sur le banc du FC Barcelone. En effet, en coulisses, la direction du club catalan continuerait de suivre plusieurs profils de renom, et le nom de Ronald Koeman est notamment associé au Barça. Interrogé mardi par Sport, le sélectionneur des Pays-Bas a pourtant fermé la porte au FC Barcelone.

« Ce n’est pas le moment »