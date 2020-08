Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce compatriote de Neymar ne regrette pas son choix !

Publié le 9 août 2020 à 22h00 par La rédaction

Près d’un an après son départ de la Catalogne, Malcom est revenu sur son passage au FC Barcelone. L'attaquant brésilien ne regrette aucunement son transfert au sein du club blaugrana.

Un an et puis s’en va. Arrivé en juillet 2018 au FC Barcelone en provenance des Girondins de Bordeaux, Malcom a quitté la Catalogne lors du dernier mercato estival. L’attaquant brésilien n’a jamais su s’imposer au sein de la formation blaugrana et a occupé le banc des remplaçants à de nombreuses reprises. Auteur d’un seul but en Liga lors de la saison 2018-2019, Malcom a été transféré pour 40M€ au Zénith Saint-Pétersbourg en août 2019.

« Je pourrai dire à mes enfants et petits-enfants que j'ai joué pour cette équipe »