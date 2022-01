Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'agite en coulisses pour cette priorité de Xavi !

Publié le 10 janvier 2022 à 1h00 par A.D.

Après avoir recruté Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone aimerait s'offrir les services d'Alvaro Morata cet hiver. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, les hautes sphères catalanes se seraient déplacées à Madrid pour rencontrer la direction de l'Atlético.

Pour renforcer son effectif, Xavi a déjà vu arriver Dani Alves et Ferran Torres à Barcelone. Toutefois, le coach catalan ne souhaiterait pas en rester-là. En effet, Xavi aimerait également recruter un nouvel avant-centre pour renforcer sa ligne offensive cet hiver. Dans cette optique, il aurait identifié le profil d'Alvaro Morata. D'ailleurs, l'actuel pensionnaire de la Juventus serait même la priorité de Xavi actuellement. Et pour exaucer le souhait de son entraineur, Joan Laporta auraient envoyé Jordi Cruyff et Mateu Alemany à Madrid.

Un rendez-vous au sommet entre l'Atlético et le Barça pour Morata ?