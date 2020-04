Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait tranché pour le retour de Thiago Alcantara !

Publié le 11 avril 2020 à 0h00 par D.M.

Formé au FC Barcelone, Thiago Alcantara ne devrait pas retourner au sein de son club formateur. Le club catalan ne serait aucunement intéressé par le milieu de terrain.

L’avenir de Thiago Alcanatara (28 ans) est revenu au centre de l’actualité ces dernières semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Bayern Munich, le milieu de terrain a été annoncé au FC Barcelone. Le 4 février dernier, Bild indiquait que le club catalan s’intéresserait fortement à Thiago Alcantara, qui avait quitté le Barça en 2013. Alors que son avenir est au centre de toutes les spéculations, le milieu de terrain devrait malgré tout rester au Bayern Munich.

Thiago Alcantara n'est pas la priorité du Barça