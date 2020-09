Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a connu un énorme échec à 65M€ !

Publié le 4 septembre 2020 à 5h00 par A.M.

Grand espoir du football italien, Sandro Tonali devrait s'engager à l'AC Milan. Mais avant cela, plusieurs autres clubs ont tenté leur chance.

C'est probablement l'un des joueurs qui a été le plus convoité sur le marché. Auteur d'une très belle saison pour ses débuts en Serie A, Sandro Tonali ne restera pas à Brescia, relégué en Serie B. Plusieurs clubs se sont donc positionnés pour recruter le milieu de terrain italien à l'image du PSG, de l'Inter Milan ou encore de la Juventus. Massimo Cellino, président de Brescia, révèle toutefois l'intérêt d'autres clubs qui étaient prêt à verser une petite fortune.

Le Barça a tout tenté pour Tonali