Mercato - Barcelone : Pour cette piste à 0€, rien n'est fait !

Publié le 24 février 2022 à 22h30 par La rédaction

Alors qu’Andreas Christensen est l’une des priorités du FC Barcelone pour se renforcer défensivement lors du prochain mercato, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé.

Désireux de renforcer leur charnière centrale lors du prochain mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone devraient être actifs lors du prochain mercato estival. Alors que Gérard Piqué pourrait prochainement prendre sa retraite et que Samuel Umtiti et Clément Lenglet ne donnent pas satisfaction et pourraient être poussés vers la sortie, les Blaugranas ciblent Andreas Christensen. Le défenseur de 25 ans, utilisé à 26 reprises cette saison, pourrait donc rejoindre l’Espagne pour une nouvelle aventure, à condition qu’un accord soit trouvé.

Aucun accord n’a encore été trouvé

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone aurait bel et bien approché Andreas Christensen, mais aucun accord n’aurait encore été trouvé entre les deux parties. En fin de contrat en juin prochain, l’international danois ne devrait, sauf retournement de situation, pas prolonger et une réunion avec les dirigeants catalans pourraient bientôt avoir lieu.