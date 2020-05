Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette promesse qui rapprocherait Aubameyang de Zidane...

Publié le 13 mai 2020 à 1h00 par La rédaction

À la recherche d’un buteur pour épauler Karim Benzema bien seul en attaque cette saison, Zinédine Zidane pourrait répondre à la demande de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant d’Arsenal souhaiterait à tout prix jouer pour le Real Madrid pour rendre hommage à son grand-père...

Arrivé à Arsenal lors du mercato hivernal de 2018, Pierre-Emerick Aubameyang s’est véritablement imposé sous le maillot rouge des Gunners . L’attaquant gabonais a trouvé à plus de soixante reprises le chemin des filets toutes compétitions confondues avec le club londonien. Pas étonnant que le FC Barcelone souhaiterait se l’offrir pour palier les blessures à répétitions d’Ousmane Dembélé mais aussi préparer l’après Luis Suarez. Mais mauvaise nouvelle pour Éric Abidal, Aubameyang serait destiné à jouer pour le Real Madrid...

La promesse d'Aubameyang à son grand-père !