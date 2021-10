Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Atlético… Nouvelle confirmation pour l’avenir de Griezmann !

Publié le 31 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Si Antoine Griezmann est actuellement prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, il ne fait aucun doute que le Français jouera à l’avenir en MLS, aux Etats-Unis.

A 30 ans, Antoine Griezmann semble avoir un plan de carrière bien tracé. Si le Français évolue aujourd’hui en Espagne, étant prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, c’est vers les Etats-Unis qu’il regarde pour l’avenir. Fan de la culture américaine et notamment de la NBA, Griezmann n’a jamais caché son attraction pour le championnat nord-américain. Ainsi, d’ici quelques années, le champion du monde devrait évoluer en MLS, où l’attend son ami, Carlos Vela.

« Nous faisons tout ce qui est possible pour qu'il vienne jouer avec nous »