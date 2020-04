Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arthur n’en démordrait pas pour son avenir !

Publié le 28 avril 2020 à 13h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé de plus en plus proche de la Juventus ces dernières heures, Arthur Melo n’aurait pas changé d’avis et souhaiterait toujours rester au FC Barcelone à court ou moyen terme.

Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du FC Barcelone, Arthur Melo voit son avenir être au centre de toutes les attentions ces derniers temps. Le milieu de terrain arrivé en provenance de Grêmio en juillet 2018, montait en puissance au fil du temps et des matchs, pourrait être amené à quitter le Barça cet été dans un contexte où club catalan aurait l’intention de profondément renouveler son effectif. Ce mardi, Mundo Deportivo a ainsi affirmé que l’international brésilien de 23 ans se rapprochait de plus en plus de la Juventus dans la mesure où les Blaugrana auraient autorisé leurs homologues italiens à négocier directement avec Arthur Melo pour le convaincre de rallier le Piémont. Plus encore, la Vieille Dame serait prête à formuler une proposition impossible à refuser pour le FC Barcelone dans un contexte où l’économie du football est en récession du fait de l’impact de la pandémie de Covid-19. Toutefois, alors que l’opération serait évidemment suspendue à la décision finale d’Arthur Melo, ce dernier pourrait bien la faire capoter à en croire les derniers échos en provenance de Catalogne.

L’entourage d’Arthur Melo s’étonnerait des rumeurs au sujet de son avenir !