Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal s'activerait pour boucler une recrue surprenante !

Publié le 6 mai 2020 à 1h30 par B.C.

Alors que son nom n'avait jusqu'ici jamais été évoqué au FC Barcelone, Aleksey Miranchuk se rapprocherait du club catalan à en croire les informations d'un média italien.

Cet été, le FC Barcelone prévoyait un gros mercato afin de renforcer son effectif. Ainsi, le club culé souhaitait recruter au moins un joueur à chaque poste, et avait notamment ciblé Lautaro Martinez et Neymar pour l'attaque. Mais avec l'apparition du coronavirus et ses conséquences sur l'économie du football, le Barça va devoir revoir ses plans. En Catalogne, on assure que le dossier Neymar aurait déjà été mis de côté afin de se concentrer sur Lautaro Martinez. Mais l'attaquant de l'Inter Milan ne serait visiblement pas l'unique cible offensive du FC Barcelone.

Abidal passe à l'action pour... Aleksey Miranchuk