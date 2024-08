Mercato : Barcelone abdique face au PSG pour ce transfert ?

Arnaud De Kanel

Les rumeurs se multiplient autour de l'identité du successeur de Kylian Mbappé au PSG, et l'une d'elles, menant à Nico Williams, semble prendre de plus en plus de consistance. Ces derniers jours, l'intérêt grandissant du club parisien pour l'ailier espagnol a fait écho jusqu'au FC Barcelone, qui avait pourtant fait de Williams sa priorité pour le mercato estival. Les Catalans auraient d'ailleurs pris conscience qu'ils ne pourraient pas rivaliser financièrement avec le PSG.

Les options pour remplacer Kylian Mbappé se multiplient ces dernières semaines, mais aucune n’a encore abouti. Face à ces difficultés, le PSG explore d’autres pistes, notamment en raison des tarifs souvent jugés excessifs pour certains joueurs. Naples, par exemple, se montre particulièrement exigeant pour Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Cette situation pousse le club parisien à réorienter ses efforts vers d'autres cibles offensives, comme Jadon Sancho ou encore Nico Williams. L'ailier espagnol figure également sur les tablettes du FC Barcelone.

Barcelone ne pourra pas rivaliser avec Paris

D'ailleurs, l'intérêt du PSG susciterait une vive inquiétude en Espagne. D'après les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone commenceraient à perdre confiance quant à leurs chances de recruter Nico Williams. L'ailier espagnol serait en effet fortement courtisé par le PSG, qui lui aurait proposé une offre financière bien plus conséquente, accompagnée d'un projet sportif particulièrement séduisant, porté par Luis Enrique. Face à cette offensive parisienne, le Barça pourrait avoir du mal à rivaliser, d'autant que la clause libératoire de Williams est estimée à 58M€. Néanmoins, le PSG ne doit pas crier victoire trop vite car la décision finale reviendra au joueur et ce dernier pourrait réserver une grosse surprise.

Williams parti pour rester ?

Selon les informations du Mundo Deportivo, une autre possibilité semble gagner du terrain ces derniers jours pour le joueur de l'Athletic Bilbao : celle de rester au sein du club basque, avec lequel il est engagé jusqu'en 2027. L'idée de disputer la Ligue Europa sous les couleurs de son club de cœur, d'autant plus que la finale se jouera à San Mamès, le stade emblématique de l'Athletic. Cette perspective pourrait même le pousser à décliner les offres du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Ce n'est donc pas gagné pour le PSG.