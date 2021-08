Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cristiano Ronaldo a tenté une incroyable manoeuvre avec le Barça !

Publié le 31 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes aurait proposé les services du joueur au FC Barcelone. Une proposition refusée rapidement par Joan Laporta.

Cristiano Ronaldo n’évoluera pas en Serie A cette saison. L’attaquant portugais a pris la décision de quitter la Juventus lors de ce mercato estival et de rejoindre une nouvelle équipe européenne. Annoncé dans le viseur du PSG ou encore de Manchester City, le joueur de 36 ans va finalement faire son retour à Manchester United. Douze ans après son départ, Ronaldo va faire son retour à Old Trafford et évoluera sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer.

Ronaldo aurait été proposé au Barça