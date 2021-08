Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour l'avenir de cette pépite de Koeman !

Publié le 28 août 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que son contrat expire en 2022, Ilaix Moriba refuserait de prolonger avec le FC Barcelone. Le club culé chercherait alors à vendre le jeune crack avant la fermeture du marché des transferts. Tottenham et Leipzig seraient sur le dossier.

Joan Laporta enchaîne les coups durs cet été, notamment à cause des énormes problèmes financiers du Barça. De ce fait, le président catalan s'est retrouvé dans l'incapacité de prolonger Lionel Messi, qui s'est alors engagé au PSG au début du mois d'août. Pour ne rien arranger, les dirigeants blaugrana n'arriveraient pas non plus à conserver une pépite de la Masia. En fin de contrat en 2022, Ilaix Moriba ne souhaiterait effectivement pas prolonger son bail. Le FC Barcelone compterait alors vendre le joueur de 18 ans, afin d'éviter un départ sans aucune indemnité de transfert à l'issue de la saison.

Avantage Tottenham pour Moriba ?