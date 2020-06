Foot - Mercato

Mercato : Mario Balotelli dans la tourmente ?

Publié le 2 juin 2020 à 10h40 par La rédaction

Les relations entre le président de Brescia, Massimo Cellino, et Mario Balotelli semblent toujours plus plus compliquées, alors que l’international italien pourrait voir son contrat rompu par la direction du club…

Mario Balotelli serait toujours dans la tourmente. Sa situation à Brescia n’irait pas en s’arrangeant, alors que le président du club, Massimo Cellino, serait prêt à aller jusqu’au tribunal pour régler ce dossier. D’après la presse italienne, l’international italien pourrait voir son contrat rompu par Brescia, le club lui reprochant son attitude tout au long de la saison, et surtout pendant le confinement, où il n’aurait pas suivi le programme d’entraînement fourni par le club. Balotelli aurait demandé à être réintégré au groupe, tandis que du côté de Cellino, on réfléchirait à aller devant un tribunal afin de régler ce dossier rapidement...