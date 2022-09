Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Avant le Real Madrid, le cas Griezmann fait parler

Publié le 17 septembre 2022 à 20h00 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Antoine Griezmann est dans la tourmente à l’Atlético de Madrid. En effet, l’international français ne dispute que 30 minutes à chaque rencontre, en raison d’un incroyable imbroglio autour de son option d’achat entre les Colchoneros et le FC Barcelone. Et avant le derby face au Real Madrid, son cas fait encore et toujours énormément parler.

Antoine Griezmann risque de ne pas vivre une saison facile à l’Atlético de Madrid. En effet, l’international français s’est retrouvé au coeur d’une vive polémique en Espagne. Diego Simeone ne le fait en effet entrer qu’après la 60e minute, en raison d’un imbroglio autour de l’option d’achat prévue dans le prêt du joueur en provenance du FC Barcelone. Depuis, son cas semble beaucoup interroger en Liga, et c’est encore une fois le cas avant le derby face au Real Madrid.

« Griezmann joue très bien lors des 30 minutes »

Ainsi, en conférence de presse, Diego Simeone a été questionné sur la situation de Griezmann. Et l’entraîneur de l’Atlético de Madrid a décidé de botter en touche. « Nous comprenons que Morata et Joao Felix sont très bien, et que Griezmann joue très bien lors des 30 minutes de jeu qu’il a. Il nous apporte d’autres mouvements, possessions en attaque, ainsi qu’une meilleure association en attaque ».

« Cela me semble un peu étrange »