Mercato : Aubameyang, Saliba… Il annonce du lourd à l’OM

Cet été encore une fois, Pablo Longoria devrait agiter le mercato en chamboulant l’effectif de l’OM qui sort d’une saison globalement décevante conclue sans qualification européenne. Une donnée qui pourrait d’ailleurs poser problème pour attirer des joueurs, mais Walid Acherchour estime que l’OM peut frapper fort.

Après une saison compliquée, l'OM va se relancer dans un énorme chantier sur le mercato. Mais la question de l'attractivité du club phocéen va se poser, surtout sans Coupe d'Europe. Néanmoins, Walid Acherchour ne semble pas particulièrement inquiet.

«On parle quand même d’un club qui a su attirer des joueurs comme Alexis Sanchez, Aubameyang»

« Si on parle de l’AC Milan, qui participe à la Ligue des Champions et a un prestige supérieur à l’OM, Fonseca ira. Maintenant, ça n’empêche pas que si tu n’as pas Fonseca, tu puisses avoir des coachs qui seront intéressés par ton projet et par l’OM. La même chose pour les joueurs. On parle quand même d’un club qui a su attirer des joueurs comme Alexis Sanchez, Aubameyang… », lâche le journaliste au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Il y a quand même des joueurs que tu pourras attirer»