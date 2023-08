Mercato : Au PSG, il se sent «comme à la maison»

Thomas Bourseau

Depuis le 5 juillet dernier, un an jour pour jour après la nomination de son prédécesseur Christophe Galtier, Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. Le technicien espagnol, au pedigree important sur la scène européenne, est là pour lancer la révolution sportive souhaitée au Paris Saint-Germain. Ses premières impressions sont d’ailleurs relativement bonnes selon ses dires.

Certes, le PSG n’a pas réalisé une pré-saison parfaite en termes de résultats et n’a toujours pas gagé le moindre match après deux journées de championnat (0-0 face à Lorient et 1-1 face à Toulouse). Néanmoins, la patte Luis Enrique et le jeu de possession prôné par l’Espagnol sont d’ores et déjà bien visibles. De quoi le remplir de joie comme révélé à PSG TV . « Ça fait un mois... Ça a été un peu intense avec la tournée, mais c'est super, je suis très heureux et excité. Vous avez besoin de temps pour connaître l'équipe et pour eux de nous connaître. Nous avons reçu un accueil merveilleux et on se sent comme à la maison ».

«Nous sommes très contents d'avoir accepté l'offre du PSG»

Pour ce qui est de son arrivée au PSG, Luis Enrique a relativement apprécié ses premiers pas au club et à Paris. « Comment je me sens ici après mon premier mois ? Je dois dire que j'ai de très bons retours. Nous sommes très contents d'avoir accepté l'offre du PSG et d'être ici. La vérité, c'est que nous apprécions vraiment ».

«Avec les joueurs, il faut du temps pour apprendre à se connaître»