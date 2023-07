Mercato : Attendu à l’OM, il se lâche pour son transfert !

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria ne serait pas resté insensible aux performances de Folarin Balogun lors de son prêt à Reims au point d’en faire une piste pour le mercato. De retour à Arsenal, l’Américain a vidé son sac.

L’OM est décidément très actif sur le marché des transferts. En plus de l’opération surprise révélée par la presse espagnole et confirmée par plusieurs médias français dont L’Équipe en fin de semaine dernière pour Pierre-Emerick Aubameyang, le président Pablo Longoria aurait d’autres projets pour l’attaque de l’équipe de Marcelino. Ces dernières semaines, L’Équipe a confié que le comité de direction de l’OM ferait de Folarin Balogun et de Wissam Ben Yedder deux options sérieuses pour son mercato. Pour ce qui est de l’international américain qui a brillé lors de son prêt au Stade de Reims toute la saison, la concurrence fait rage.

Une opération proche des 60M€ pour Balogun, l’OM défié par l’Inter !

Outre le prix de l’opération qui s’élèverait à 50M€, voire à 60M€ selon divers médias, l’OM ferait face à un concurrent de premier plan dans la course à la signature de l’attaquant d’Arsenal. En effet, d’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’Inter ferait de Balogun sa priorité après s’être retiré du dossier Romelu Lukaku.

«Un départ d’Arsenal ? Mon agent et ma famille s'occupent de tout cela»