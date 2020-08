Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Lacazette impliqué dans un deal colossal ?

Publié le 26 août 2020 à 23h40 par La rédaction

L’Atlético de Madrid cherche à renforcer son secteur offensif. Depuis quelques temps c’est le nom d’Alexandre Lacazette qui revient avec insistance et trois joueurs pourraient entrer dans la transacion.