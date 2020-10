Foot - Mercato

Mercato : Simeone apporte son soutien à Lemar !

Publié le 25 octobre 2020 à 13h40 par La rédaction

En perdition à l'Atletico de Madrid, Thomas Lemar pourrait encore avoir une chance de s'imposer chez les Colchoneros, alors que Diego Simeone a de nouveau souligné la confiance qu'il avait en l'international français.