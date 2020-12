Foot - Mercato - Atlético Madrid

Mercato - Atlético Madrid : Simeone à fond sur un indésirable de Chelsea ?

Publié le 29 décembre 2020 à 9h55 par La rédaction

Hors des plans de Frank Lampard à Chelsea, Marcos Alonso devrait faire ses valises cet hiver. L’Atlético Madrid serait séduit à l’idée de rapatrier le défenseur latéral espagnol.