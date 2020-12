Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato - Atlético de Madrid : Ces énormes révélations sur le départ de Diego Costa !

Publié le 30 décembre 2020 à 22h40 par La rédaction

Tandis que Diego Costa a officiellement quitté l’Atlético de Madrid ce mercredi, il se pourrait que le départ de l’ancien buteur de Chelsea soit vécu comme une forme de libération au sein du club de la capitale espagnole.