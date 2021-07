Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une pépite de Puel aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 20 juillet 2021 à 0h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'ASSE, Bilal Benkhedim aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club stéphanois.

En grande difficulté financière, l’ASSE pourrait bien rester discret lors de ce mercato estival. « Le mercato sera atone et inédit. Si on considère qu’il y a une occasion à saisir, et que l’on en a la capacité, on fera le nécessaire » a confié le président délégué du club Jean François Soucasse. Claude Puel pourrait s’appuyer, comme la saison dernière, sur plusieurs jeunes joueurs prometteurs. Ces derniers mois, le club stéphanois a d’ailleurs prolongé le contrat de plusieurs éléments comme Etienne Green, Saïdou Sow, Maxence Rivera, Aïmen Moueffek ou encore d’Yvann Maçon.

Un jeune joueur de l'ASSE refuse de prolonger