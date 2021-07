Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Rennes annonce la couleur pour la suite du recrutement !

Publié le 19 juillet 2021 à 23h25 par La rédaction

Ce lundi, Nicolas Holveck a fait un long point sur le mercato de Rennes et a confirmé son intérêt pour Jens Cajuste et Teun Koopmeiners.