Mercato - ASSE : Un projet de grande envergure mis en place à l'ASSE ?

Publié le 19 juillet 2021 à 22h15 par La rédaction

Mandaté par l'ASSE, le cabinet KPMG aurait retenu huit projets de rachat. Parmi eux, un projet d'envergure porté par un célèbre agent de joueurs dont le nom n'a pas filtré.

Ça se précise pour la vente de l’ASSE. Les candidats avaient jusqu’à ce lundi pour présenter leur projet au cabinet KPMG, mandaté par le club stéphanois pour « sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité ». Et selon les informations de But Football Club, huit candidats auraient été retenus. Les projets portés par Mathieu Bodmer et Olivier Markarian auraient été laissés sur le côté.

Un projet d'envergure internationale à l'ASSE ?