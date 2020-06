Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une décision forte prise pour Cabaye ?

Publié le 17 juin 2020 à 15h15 par A.C.

A l'image de ce qui a été fait avec son coéquipier Loïc Perrin, Yohan Cabaye, en fin de contrat, pourrait poursuivre sa carrière à l’ASSE.

La crise sanitaire du COVID-19 pose pas mal de problèmes pour les contrats de joueurs. A Saint-Étienne, il y a notamment deux joueurs concernés : Loïc Perrin et Yohan Cabaye. Récemment, Le Progrès annonçait que le premier devrait rester à l’ASSE en juillet et aout prochain, afin de notamment disputer la finale de Coupe de France, face au PSG. RMC Sport est même allé plus loin, en expliquant que Perrin pourrait se voir proposer une prolongation d’un an, si tout se passe bien au cours des prochains mois.

Après Perrin, Cabaye pourrait également rester