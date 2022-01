Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une belle opération à 10M€ est compromise pour Dupraz...

Publié le 15 janvier 2022 à 12h00 par A.M.

Bien qu'il possède la valeur marchande la plus importante de l'ASSE, Etienne Green ne semble avoir l'intention de quitter les Verts cet hiver.

Cet hiver, l'une des priorités de l'ASSE était de recruter un gardien de but. Dans cette optique, après avoir exploré différentes pistes, les Verts ont obtenu le prêt de Paul Bernardoni en provenance d'Angers, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Il faut dire que Pascal Dupraz souhaitait attirer un portier d'expérience, capable de résister à la pression d'un club qui joue sa survie dans l'élite. Etienne Green (21 ans) et Stefan Bajic (20 ans) semblaient effectivement un peu tendres.

Green ne veut pas quitter l'ASSE