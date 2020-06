Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un renfort pour Claude Puel vient de signer ?

Publié le 30 juin 2020 à 14h36 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2020 à 14h41

Si son nom circule depuis quelques jours du côté de l'ASSE, André Biancarelli pourrait bel et bien rejoindre le staff de Claude Puel. Il aurait même signé ce lundi.