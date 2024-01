Mercato - ASSE : Un clash éclate, un transfert prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal est l'occasion pour l'ASSE de dégraisser son effectif et de se séparer de certains éléments superflus. Après Gaëtan Charbonnier, un autre vétéran est invité à trouver une porte de sortie. Loin de faire l'unanimité en interne, Thomas Monconduit serait en contact avec Valenciennes, qui s'est prononcé sur cette piste ce vendredi.

Il faut s'attendre à des départs dans les prochains jours. Comme l'a annoncé Olivier Dall'Oglio, Gaëtan Charbonnier ne sera pas conservé. Le joueur de 35 ans est partance pour Bastia. Un autre joueur pourrait rester en Ligue 2. Il s'agit de Thomas Monconduit, pour qui la situation est devenue compliquée à l'ASSE. Arrivé à Saint-Etienne en août 2022, le joueur de 32 ans s'était brouillé avec Laurent Batlles, ancien coach stéphanois.





Mercato - ASSE : Un joli transfert tombe à l'eau ! https://t.co/9YHtHNOrix pic.twitter.com/7uHoUpp1q7 — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

« Il y a de la lâcheté »

« Batlles l’avait sorti de la merde. Il y a de la lâcheté parce que ce qu’il a fait suite à l’arrivée de Stéphane Diarra relève de la faute. Ce n’est pas pour rien si Monconduit n’était plus convoqué par Batlles. L’entraîneur a été prévenu de choses graves, une forme de rupture de confiance. Et un entraîneur tu peux le critiquer, mais ce qu’il faut c’est avoir le courage de le lui dire en face » avait indiqué Mohamed Toubache-Ter. Depuis cette épisode, Monconduit susciterait des tensions en interne. Raison pour laquelle l'ASSE souhaite le vendre cet hiver.

Valenciennes ouvre la porte à Monconduit