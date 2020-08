Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier aurait un point de chute à l’étranger !

Publié le 6 août 2020 à 14h00 par La rédaction

Clairement mis sur la touche par Claude Puel pour la saison à venir, Stéphane Ruffier pourrait être contraint de se trouver une porte de sortie pour la saison prochaine. Et il aurait déjà trouver un point de chute à l’étranger…

La situation de Stéphane Ruffier se complique encore à l’ASSE. Depuis plusieurs semaines, l’avenir du portier français semble être toujours plus flou à Saint-Etienne. Informé que Jessy Moulin allait être numéro 1 la saison prochaine, l’international français aurait refusé son rôle de doublure, et par conséquent, Claude Puel l’aurait écarté du groupe professionnel. Ruffier va devoir se trouver un point de chute, et une destination étrangère aurait d’ores et déjà été identifiée…

Direction la Turquie ?