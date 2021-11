Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer prêt à prendre une décision radicale pour l'avenir de Puel ?

Publié le 11 novembre 2021 à 13h10 par D.M.

En cas de mauvais résultat face à Troyes le 21 novembre prochain, Claude Puel pourrait être limogé. L'entourage de Roland Romeyer ne verrait d'ailleurs pas d'un mauvais œil son départ.

Malgré la victoire de son équipe face à Clermont dimanche dernier (3-2), Claude Puel est toujours sur la sellette. Le club stéphanois figure toujours dans la zone de relégation, ce qui fragilise considérablement la position du technicien. Président exécutif de l’ASSE, Jean-François Soucasse n'a pas échappé aux interrogations et en a profité pour envoyer un message à Puel. « Certains supporters veulent le départ de Claude Puel ? Je leur réponds que comme dans tout club sportif, le critère et la grille d’évaluation se font par les résultats. Seuls les résultats sportifs maintiendront le club en Ligue 1 » a confié le dirigeant stéphanois au micro de France Bleu.

Le départ de Puel toujours d'actualité