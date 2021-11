Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sait ce qu’il lui reste à faire pour conserver son poste !

Publié le 11 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Président exécutif de l’ASSE, Jean-François Soucasse assure que les résultats détermineront le futur de Claude Puel.

Depuis le début de saison, l'AS Saint-Etienne est en grande difficulté. Il aura effectivement fallu attendre la 13e journée de Ligue 1 pour voir les Verts remporter leur premier match de la saison. Ce week-end, contre Clermont, l'ASSE a effectivement arraché la victoire en inscrivant deux buts dans le temps additionnel (3-2). Une bouffée d'oxygène pour Claude Puel, mais son poste n'est pas pour autant sauvé, le club pointant toujours à la 19e place de Ligue 1. Président exécutif de l'ASSE, Jean-François Soucasse évoque l'avenir du manager stéphanois.

«Les résultats sportifs sont le seul juge de paix»