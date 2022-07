Foot - Mercato - ASSE

Romeyer et Caïazzo ont un plan hallucinant pour la vente du club

Publié le 30 juillet 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Le dossier sur la vente de l'ASSE s'éternise et pourrait être bouclé seulement dans les prochains mois. Les deux responsables stéphanois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, misent sur une montée immédiate du club stéphanois en Ligue 1 pour faire monter le prix de vente. La saison a plutôt mal commencé puisque les hommes de Laurent Batlles se sont inclinés face à Dijon.

L'attente est longue pour les supporters stéphanois. Cela fait maintenant plus d'un an, depuis le mois d'avril 2021, que les fans de l'ASSE attendent un renouveau dans les hautes sphères du club. Après le barrage perdu face à l'AJ Auxerre en mai dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient suscité l'espoir en annonçant des changements. Durant cette période, les deux responsables négociaient avec David Blitzer, un investisseur américain, co-propriétaire de Crystal Palace. Mais l'opération a capoté, ce qui a eu pour conséquences d'agacer un peu plus les supporters stéphanois, qui n'hésitent pas à déployer des banderoles pour demander le départ de Romeyer et Caïazzo. qui Mais les deux hommes ne se montreraient pas particulièrement pressés.

Romeyer et Caïazzo misent sur une montée immédiate de l'ASSE

Comme l'indique le journaliste indépendant Romain Molina, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pourraient attendre la fin de la saison avant de vendre le club. Les deux responsables comptent sur une montée immédiate de l'ASSE en Ligue 1 pour faire monter le prix de vente et réaliser une jolie opération. Encore faut-il que la formation accède à l'échelon supérieur, ce qui n'est évidemment pas gagné. Les hommes de Laurent Batlles, qui débutait leur saison en Ligue 2 ce samedi, ont d'ailleurs concédé leur première défaite face à Dijon (2-1).

Rappelons que les dirigeants de l'ASSE pensent remonter immédiatement car "on est Saint-Etienne". Ils sont persuadés que cela leur permettra de vendre le club à un gros prix.D'ailleurs, ils souhaitent encore vendre des joueurs, pensant aussi trouver fortune. Avec qui ? — Romain Molina (@Romain_Molina) July 30, 2022

Ça bouge en coulisses pour la vente du club

Pourtant en coulisses, les entretiens se poursuivraient avec certains investisseurs. Dernièrement, deux candidats auraient manifesté leur intérêt dans ce dossier selon les informations dévoilées par Le Progrès . L'un d'eux se serait même rendu à Saint-Etienne afin de visiter les installations de l'ASSE. Nul ne sait si ce voyage a été suivi par une offre concrète, mais les joueurs devront affronter ce contexte pendant un bout de temps. De quoi les préoccuper ?

