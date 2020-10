Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rémy Cabella justifie son départ de Saint-Etienne !

Publié le 20 octobre 2020 à 20h00 par La rédaction

En juillet 2019, Rémy Cabella prenait la décision de quitter l’ASSE et de rejoindre Krasnodar. Le joueur a tenté de justifier sa décision.

Après des passages à Montpellier, Newcastle et l’OM, Rémy Cabella décidait de s’engager avec l’ASSE durant l'été 2018. Mais seulement un an après son transfert définitif, le joueur faisait le choix de quitter Saint-Etienne et de se rendre en Russie. A Krasnodar depuis juillet 2019, l’international français espérait faire son grand retour en France et disputer la rencontre de Ligue des champions face à Rennes ce mardi, mais le milieu de terrain a été contrôlé positif au Covid-19. Un peu plus d’un an après son départ de l’ASSE, Rémy Cabella a évoqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Krasnodar.

« J'ai fait mon choix, seul. J'ai été égoïste »