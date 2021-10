Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel se voit conseiller une improbable recrue !

Publié le 22 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'ASSE est en grande difficulté, Claude Puel se voit conseiller de faire sortir Vitorino Hilton de sa retraite.

En grande difficulté économique, l'ASSE n'a pas pu recruter cet été et n'a attiré qu'Ignacio Ramirez qui a débarqué sous la forme de prêt. Et cela se ressent dans les résultat puisque les Verts sont derniers de Ligue 1 et ont notamment de gros soucis défensifs. C'est la raison pour laquelle Alexandre Sanfilippo, journaliste de Peuple-Vert , conseille à l'ASSE d'attirer Vitorino Hilton qui a pris sa retraite à contrecœur cet été.

Hilton la piste parfaite ?