Mercato - ASSE : Puel, Romeyer… ça va mal finir !

Publié le 24 mars 2020 à 16h30 par La rédaction

Le torchon brûle à l’ASSE entre Claude Puel et Roland Romeyer. Comme révélé par le10sport.com, les deux hommes s’opposent et l’un d’eux va devoir partir. Le président historique ou le nouveau patron de Verts ?

Rien ne va plus à Saint-Etienne. Actuellement à l’arrêt à cause du Coronavirus, le classement de Ligue 1 est figé, et l’ASSE est englué à une très triste 17e place, à seulement 3 points du barragiste Nîmes. Alors que la situation au club s’envenime entre le nouveau coach de Saint-Etienne, Claude Puel, et son président historique Roland Romeyer, l’un des deux devra quitter le club…

Les raisons du clash

Pour commencer, il faut en revenir sur ce que se reprochent mutuellement les deux hommes. Dans un premier temps, Claude Puel, arrivé en cours de saison sur le banc des Verts, reproche à son président son interventionnisme quasi constant dans la gestion du club, alors que le coach, aux côtés de son directeur général Xavier Thuilot, disposait (normalement) des pleins pouvoir pour la gestion de l’institution ASSE. De son côté, Roland Romeyer craint que la gestion de l’ancien coach de Lyon mènele club de Saint-Etienne dans des difficultés financières indéniables, et refuserait de trop grandes dépenses, ce qui justifierait son interventionnisme. Les deux hommes ne parvenant pas à se mettre d’accord, les tensions ont littéralement explosé ces derniers jours, et l’un des deux devra prendre une décision. Et avec la situation sportive actuelle de l’ASSE, c’est plus que jamais Claude Puel qui se retrouve dans une situation délicate, alors que les coachs sont souvent vite remplacés en cas de résultats insatisfaisants…