Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel peut en vouloir à Romeyer pour ce gros échec hivernal...

Publié le 16 février 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que l'intervention de Roland Romeyer a fait capoter le transfert de Mostafa Mohamed, Claude Puel peut nourrir de sérieux regrets...

En quête d'un avant-centre depuis plusieurs mois, l'ASSE semblait proche de boucler l'arrivée de Mostafa Mohamed en provenance du Zamalek. Toutefois, Roland Romeyer a pris la parole durant le mois de janvier pointant du doigt le comportement des dirigeants égyptiens : « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l’accord . » Vexé, Zamalek a finalement vendu son attaquant à Galatasaray.

Mostafa Mohamed impressionne déjà à Galatasaray

Et bien que l'ASSE a réalisé un joli coup en obtenant le prêt d'Anthony Modeste, Claude Puel peut se mordre les doigts du transfert avorté de Mostafa Mohamed. Et pour cause, l'attaquant égyptien empile les buts à Galatasaray. Il a déjà inscrit 3 réalisations en autant de rencontres dont une dans les dernières journées du bouillant derby contre Fenerbahçe, offrant ainsi la victoire aux siens (2-1). D'après les statistiques d'Opta, l'ancien buteur du Zamalek est d'ailleurs le premier joueur à marquer pour ses trois premières sorties sous les couleurs de Galatasaray depuis un certain Bafétimbi Gomis en 2017. De quoi laisser des regrets à l'ASSE qui aurait bien besoin d'un sérial buteur.