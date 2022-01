Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Dupraz… La révolution fait parler en interne !

Publié le 15 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE se trouve dans une situation sportive délicate et financière très délicate qui pourrait bloquer la vente du club, beaucoup en interne se félicitent du départ de Claude Puel qui a laissé place à Pascal Dupraz.

Actuelle lanterne rouge de Ligue 1 et dans une situation financière très compliquée, l’ASSE vit une dure période qui freine d’ailleurs plus que jamais Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans leur processus de vente du club. Pour tenter de sauver la situation, Claude Puel a été remercié mi-décembre avant d’être remplacé par Pascal Dupraz. Et à en croire le journaliste de L’EQUIPE Bernard Lions, interrogé par le média bosnien Sportklub, ce changement d’entraîneur ne cesse d’être salué en interne à l’ASSE.

« Tout le monde est content au club que Puel soit parti »