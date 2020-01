Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a un gros dossier à régler

Publié le 9 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Loïs Diony et Robert Beric n’ayant pas forcément les faveurs de Claude Puel, l’ASSE est en quête d’un nouvel attaquant. Un gros dossier à résoudre pour les Verts.

Depuis plusieurs mois, le cas de l’attaquant fait énormément parler à l’ASSE. En effet, la saison dernière, c’est Wahbi Kahzri qui a occupé ce poste alors que Robert Beric et Loïs Diony ne sont pas forcément en réussite dans le Forez. Prochainement, le Slovène et le Français pourraient même quitter les Verts. Il faut donc trouver un nouvel attaquant. Et du côté de l’ASSE, on s’active pour ce buteur tant recherché.

Quel attaquant pour l’ASSE ?

Prochainement, l’ASSE pourrait donc accueillir un nouvel attaquant. Et dans le Forez, on ferait tout pour trouver l’heureux élu. Ce mercredi, Le 10 Sport vous a ainsi dévoilé que les Verts avaient activé une nouvelle piste avec Arthur Cabral, attaquant du FC Bâle. Le Brésilien s’est ainsi ajouté à une longue liste composée déjà de Cédric Itten, Alfredo Morelos ou encore Jean-Pierre Nsame.