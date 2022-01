Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour boucler ce joli, une opération inattendue est annoncée !

Publié le 5 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

En difficulté économique, l'ASSE espère pourtant attirer Zinedine Ferhat. Mais ce dossier s'annonce complexe.

En quête de renforts offensifs après avoir déjà bouclé l'arrivée de Bakary Sako, l'ASSE aimerait attirer Zinedine Ferhat cet hiver. « Ferhat fait partie des short-lists », confirmait d'ailleurs Pascal Dupraz à Eurosport récemment. Mais le problème réside dans le montage à réaliser pour attirer l'international algérien. En effet, l'ASSE ne pourra pas faire mieux qu'un prêt gratuit ce qui semble impossible dans ce dossier compte tenu du fait que Zinedine Ferhat voit son contrat à Nîmes s'achever en juin prochain. Autrement dit, il prendrait le risque de se retrouver sans rien à l'issue de la saison. Et comme un transfert sec n'est pas envisageable pour les Verts cet hiver, Bernard Lions, invité de l'émission Sainté Inside Show sur Twitch , propose une autre solution.

Un montage étonnant pour Ferhat ?