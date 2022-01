Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une opération totalement improbable mise en place pour Ferhat ?

Publié le 4 janvier 2022 à 22h00 par A.M.

Alors que Zinedine Ferhat est dans le viseur de l'ASSE, une opération surprenante pourrait être monté pour attirer l'international algérien.

Cet hiver, l'ASSE compte bien se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, Bakary Sako s'est engagé jusqu'à la fin de la saison, mais Pascal Dupraz attend encore d'autres joueurs. C'est ainsi que la piste menant à Zinedine Ferhat a circulé ces derniers jours puisque son contrat à Nîmes s'achève en juin prochain. Cependant, l'ASSE ne peut envisager une autre option qu'un prêt gratuit, ce qui semble impossible compte tenu de la situation contractuelle de l'international algérien, très convoité sur le marché. Par conséquent, Bernard Lions lance l'idée d'une opération gagnant-gagnant envoyant Zinedine Ferhat à Montpellier cet hiver avant d'être prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Verts.

Un transfert à Montpellier puis un prêt à l'ASSE ?